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تحويل أكثر من 200 مليون دولار من "مزاد العملة" إلى الخارج

Category: اقتصـاد

Date: 2022-10-20T10:30:42+0000
تحويل أكثر من 200 مليون دولار من "مزاد العملة" إلى الخارج

شفق نيوز/ انخفضت مبيعات الدولار النقدية للمصارف وشركات التوسط اليوم في مزاد اليوم الخميس.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، 227 مليونا و608 آلاف و500 دولار أمريكي غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار.

واضاف مراسلنا ان نسبة 88% من هذه المبيعات ذهبت لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات حيث بلغت 202 مليون و458 ألفا و500 دولار، فيما ذهبت البقية على شكل مبيعات نقدية التي بلغت 25 مليونا و150 ألف دولار.

وأشار مراسلنا، إلى ان 29 مصرفا قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و10 مصارف لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى 77 شركة وساطة مالية.

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