سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

"تحويل خارجي".. نحو 220 مليون دولار تخرج من مزاد البنك المركزي الى الخارج

Category: اقتصـاد

Date: 2022-10-23T10:41:53+0000
"تحويل خارجي".. نحو 220 مليون دولار تخرج من مزاد البنك المركزي الى الخارج

شفق نيوز/ انخفضت مبيعات الدولار النقدية للمصارف وشركات التوسط، يوم الاحد، لتصل الى 17 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي العراقي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، 236 مليونا و875 الفا و120 دولارا أمريكيا غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار.

واضاف مراسلنا ان نسبة 92% من هذه المبيعات ذهبت لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات حيث بلغت 219 مليونا و275 الفا 120 دولارا، فيما ذهبت البقية على شكل مبيعات نقدية التي بلغت 17 مليونا و600 ألف دولار.

وأشار إلى ان 30 مصرفا قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و12 مصرفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى 123 شركة وساطة مالية.

related

ارتفاع طفيف في مبيعات البنك المركزي العراقي

Date: 2021-06-01 09:21:17
ارتفاع طفيف في مبيعات البنك المركزي العراقي

ارتفاع مبيعات البنك المركزي العراقي من الحوالات وانخفاض النقدية

Date: 2022-02-06 11:48:23
ارتفاع مبيعات البنك المركزي العراقي من الحوالات وانخفاض النقدية

مبيعات البنك المركزي العراقي تتجاوز 250 مليون دولار وخبير مالي يوضح السبب

Date: 2022-06-20 09:36:29
مبيعات البنك المركزي العراقي تتجاوز 250 مليون دولار وخبير مالي يوضح السبب

مزاد العملة في المركزي العراقي.. ارتفاع مبيعات الدولار وزيادة الشراء النقدي

Date: 2022-05-30 11:09:57
مزاد العملة في المركزي العراقي.. ارتفاع مبيعات الدولار وزيادة الشراء النقدي

مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار تتجاوز ربع مليار دولار

Date: 2022-09-21 10:25:53
مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار تتجاوز ربع مليار دولار

اكثر من 260 مليون دولار مبيعات البنك المركزي العراقي في مزاد اليوم

Date: 2022-07-17 10:52:37
اكثر من 260 مليون دولار مبيعات البنك المركزي العراقي في مزاد اليوم

ارتفاع كبير بمبيعات الحوالات الخارجية من الدولار في مزاد البنك المركزي العراقي

Date: 2022-06-05 10:04:28
ارتفاع كبير بمبيعات الحوالات الخارجية من الدولار في مزاد البنك المركزي العراقي

ارتفاع مبيعات البنك المركزي من الدولار

Date: 2021-11-14 08:45:54
ارتفاع مبيعات البنك المركزي من الدولار