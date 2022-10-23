"تحويل خارجي".. نحو 220 مليون دولار تخرج من مزاد البنك المركزي الى الخارج

شفق نيوز/ انخفضت مبيعات الدولار النقدية للمصارف وشركات التوسط، يوم الاحد، لتصل الى 17 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي العراقي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، 236 مليونا و875 الفا و120 دولارا أمريكيا غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار.

واضاف مراسلنا ان نسبة 92% من هذه المبيعات ذهبت لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات حيث بلغت 219 مليونا و275 الفا 120 دولارا، فيما ذهبت البقية على شكل مبيعات نقدية التي بلغت 17 مليونا و600 ألف دولار.

وأشار إلى ان 30 مصرفا قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و12 مصرفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى 123 شركة وساطة مالية.