تحولات تجارية إقليمية.. إيران تتجه إلى العراق لتأمين تدفق بضائعها

شفق نيوز– طهران

تتجه إيران إلى تعزيز استخدام العراق كممر تجاري بديل، بعد تعثر بعض خطوط الشحن التقليدية عبر الإمارات وتراجع إمدادات الغاز إلى السوق العراقية، ما انعكس على حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال الفترة الأخيرة.

وأفادت تصريحات صادرة عن غرفة التجارة المشتركة بين إيران والعراق، يوم الخميس، وتابعتها وكالة شفق نيوز، بأن طهران تعمل على تفعيل مسارات بديلة لنقل البضائع، بعد صعوبات واجهت استخدام موانئ ومحاور لوجستية رئيسية، أبرزها ميناء جبل علي في الإمارات، الذي كان يشكل نقطة عبور مهمة لحركة التجارة الإيرانية نحو أسواق متعددة.

وبحسب المعطيات، فإن هذه التحولات دفعت إيران إلى دراسة خيارات نقل بديلة تشمل العراق وعدداً من الدول الأخرى، بهدف ضمان استمرار تدفق البضائع وتقليل الاعتماد على مسار واحد، في ظل التغيرات التي يشهدها المشهد الإقليمي والتجاري.

وفي السياق ذاته، أشار الجانب العراقي – الإيراني إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين تأثر جزئياً بانخفاض إمدادات الغاز الإيراني، ما أدى إلى تراجع نسبي في إجمالي الأرقام خلال الفترة الأخيرة، مع توقعات بعودة النشاط التجاري تدريجياً في حال تحسن الإمدادات واستقرار مسارات النقل.