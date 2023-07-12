تحليلات لتداول البيتكوين

أصبحت العملات الرقمية مثل البيتكوين واسعة الإنتشار وبشكل يومي سوقها يجذب مستثمرين جدد. وعلى الرغم من أن سوق البيتكوين صغير نسبيا مقارنة بالفوركس، إلا أن الاهتمام بتداول العملات المشفرة يزداد بشكل كبير. ولأن المتداولين يطاردون الأسواق المتقلبة فمن المنطقي أن تكون عملة البيتكوين مثالية للتداول. أحدثت هذه العملة المشفرة ثورة في عالم التمويل التقليدي وليس لديها نية للتراجع بل اكتسبت على مر السنين قيمة متزايدة جذبت انتباه العديد من المستثمرين.

مقال اليوم يدور حول تداول عملة البيتكوين التي تعد بجعلك ثريا أكثر من تداول الأسهم والنفط والذهب وأي سوق آخر. دعنا نلقي نظرة على ما هو البيتكوين وكيفية بدء تداول البيتكوين ولماذا يرغب شخص ما في تداول البيتكوين.

ما هو البيتكوين

البيتكوين أولي العملات الرقمية وأكثرها شهرة وتداولا وتعتبر الرائد الذي تسير جميع العملات المشفرة الأخرى على خطاه. هناك 21مليون عملة بيتكوين مدعومة بشبكة لامركزية من مئات الآلاف من أجهزة الكمبيوتر المنتشرة في جميع أنحاء العالم. البيتكوين يلغي الوسيط في التمويل كأموال رقمية ومعه لم تعد بحاجة إلى بنوك أو خدمات مثل البايبال. بإختصار البيتكوين هو التطور المنطقي للمال.

من المثير للاهتمام أن لا أحد يعرف من هو منشئ البيتكوين. تم إطلاقه عام 2009 بواسطة ساتوشي ناكاموتو. بعد إطلاقها في عام 2009 استمرت قيمة عملة البيتكوين في الإرتفاع بشكل كبير حتى وصلت إلى سعرها اليوم. يفكر كل مستثمر في تداول البيتكوين الذي يمثل الآن حوالي 45٪ من سوق العملات المشفرة ويتوقع زيادتها. لذلك لا يزال هناك العديد من الاحتمالات للكسب من خلال تداول البيتكوين إذا تم تنفيذ معاملات التداول ومتابعة توصيات البيتكوين بشكل صحيح.

قيمة وسعر البيتكوين

بالنظر إلى حقيقة أن البيتكوين لا يدعمه بنك مركزي ، فقد تتساءل: ما الذي يعطي البيتكوين قيمته؟ الجواب أبسط مما تعتقد. يمكن طرح السؤال نفسه عن الذهب، ما الذي يعطي الذهب قيمته؟ الجواب لكلا السؤالين هو: العرض والطلب. يعتمد سعر هذه العملة المشفرة على العرض والطلب

الآن الذهب لديه قيمة سوقية عالية جدا لأن المعروض من الذهب صغير بالنسبة للطلب الحالي. بمعنى آخر عندما يكون هناك مشترون أكثر من البائعين يرتفع السعر. ويمكن قول الشيء نفسه عن البيتكوين. بالطبع الذهب والبيتكوين غير متشابهين لكن لهما خصائص نقدية متماثلة.

تاريخ البيتكوين

في فبراير 2011 تجاوز سعر البيتكوين 1 دولار وفي السنوات الأولى كان أقل من 2 دولار. في يونيو 2011 ظهرت بداية الارتفاعات الكبيرة للبيتكوين حيث وصل إلى حوالي 31 دولار ثم انخفض بعدها. بعد عامين تقريبا في أبريل 2013 وصلت عملة البيتكوين إلى 200 دولار. بحلول نهاية نوفمبر من ذلك العام كانت قيمتها أكثر من 1000 دولار. في عام 2017 كان المستثمرون يسعون لامتلاك البيتكوين. يقول الخبراء إن فقاعة 2017-2018 كانت مدفوعة إلى حد كبير بطفرة في عروض العملات الأولية و يقارن البعض فقاعة البيتكوين بازدهار الإنترنت.

ثم ارتفعت مرة أخرى في عام 2021 حيث تجاوزت قيمتها 2021 دولار في 2021. كان سبب الارتفاع هو ايلون ماسك واعلان تسلا أنها اشترت بيتكوين بقيمة 1.5 مليار دولار مما زاد من الاهتمام بالبيتكوين بين المستثمرين.

بداية تداول البيتكوين

كانت البيتكوين متاحة منذ عام 2009 لكن لم يتم تداولها في ذلك الوقت. فلم تكن هناك بورصات تداول البيتكوين وكان هناك عدد قليل من المتداولين لبدء تداولها. ثم بدأ سعر البيتكوين في الارتفاع وبدأ المزيد من المتداولين في رؤية إمكانات تداول البيتكوين وبعد بضع سنوات أدت التقلبات الهائلة في سعرها بين عامي 2017 و2020 لزيادة كبيرة في تداول البيتكوين.

تلقت البيتكوين الكثير من الاهتمام في 2017 عندما ارتفعت بسرعة إلى 20 دولار. منذ ذلك الحين ، تعافت العملة الرقمية الأولى من أدنى مستوياتها ووصلت 3200 دولار. هذه التقلبات الكبيرة وضعت البيتكوين في العناوين الرئيسية مما ساعد على زيادة متداولين البيتكوين.

لماذا تتداول البيتكوين؟

تزداد شعبية تداول البيتكوين ويوميا يتم تسجيل آلاف المتداولين الجدد على منصات تداول البيتكوين. السؤال هنا لماذا يختار المتداول تداول البيتكوين عن التداول التقليدي؟ هل يستحق الاستثمار في البيتكوين؟

اليوم مع الأزمة الاقتصادية الناجمة عن الكورونا والحرب في أوكرانيا يبحث الجميع عن استثمار آمن ومفيد. كما أن التقلبات الموجودة في سوق البيتكوين جذابة للغاية وتمكن المتداول من كسب المال عندما يرتفع السوق أو ينخفض. وبالتالي هذا السوق يمثل فرصة رائعة للمتداولين.

كما أنه يمكنك التداول وقتما تشاء يمكنك تداول البيتكوين طوال النهار وطوال الليل لأن السوق لا يغلق أبدا. ومن الواضح أن هذه ميزة تجذب العديد من المتداولين.

تحليلات لتداول البيتكوين

سوق البيتكوين سريع والاستراتيجيات تترجم إلى أرباح أسرع مما هي عليه في سوق الفوركس. يمكنك تعلم كيفية تداول البيتكوين ببساطة عن طريق القراءة عن التداول. كما هو الحال مع الأسواق الأخرى هناك نوعان من التحليل وهما التحليل الفني والأساسي.

في التحليل الفني، ستتعرف على المتوسطات المتحركة وخطوط الدعم والمقاومة وأنماط الرسوم البيانية والمؤشرات الفنية القيمة التي تساعد في توفير نسب نجاح أي صفقة. على الرغم من أن التحليل الفني فعال للغاية لكن من المهم أيضا معرفة التحليل الأساسي. لا يرتبط هذا التحليل مباشرة بالأسعار ولكن بعوامل أخري مثل الأخبار والتطورات التكنولوجية وغيرها.

أنواع تداول البيتكوين

يمكن تداول البيتكوين بعدة طرق و متداول يتعين عليك اختيار ما يناسب أسلوب التداول الخاص بك. هناك العديد من الاستراتيجيات التي يمكنك استخدامها لكسب المال من تداول البيتكوين ولا توجد استراتيجية أفضل من الأخرى.

التداول المتأرجح

التداول اليومي

التداول السلبي

تداول البيتكوين اليومي

أن التداول اليومي للبيتكوين به عدد كبير من فرص التداول المربحة. وبالطبع استخدام المؤشرات الفنية يجعل من السهل اكتشاف متى ترتفع الأسعار. يمكن استخدام الحجم والقوة النسبية ومؤشرات التذبذب والمتوسطات المتحركة في تداول البيتكوين اليومي.

طرق لزيادة أرباح تداول البيتكوين اليومي

في حين أن تداول البيتكوين اليومي به العديد من المخاطر إلا أن هناك العديد من الطرق التي يمكن أن تقلل هذه المخاطر. فيما يلي بعض أفضل الطرق لزيادة ربحية تداول البيتكوين:

تنويع المعاملات: يساعد الجمع بين البيتكوين والإيثريوم والعملات المشفرة الأخرى على تقليل المخاطر.

تقليل تكاليف المعاملات: سيؤثر فتح صفقات مختلفة كل يوم على عائد الاستثمار اليومي. لتقليل تكلفة التداول اختر بورصة حسنة السمعة برسوم منخفضة.

راقب وقت التداول: احصل على أوقات تداول مصممة وفقا لجدولك الزمني.

تابع أخبار عملة البيتكوين: انتبه إلى أخبار العملات المشفرة للبقاء في صدارة السوق. قم بإعداد التنبيهات والإشعارات الأخرى.

استخدام التحليل الفني: استخدام مؤشرات فنية قوية سيساعدك على تحديد معاملاتك.

استخدام أوامر وقف الخسارة.

توقعات متفائلة حول سعر البيتكوين

وفقا لبنك ستاندرد تشارترد يمكن أن تشهد عملة البيتكوين زيادة كبيرة في سعرها.ومن المتوقع أن يصل إلى 50,000 دولار بحلول هذا العام وأن يرتفع إلى 120,000 دولار بحلول نهاية عام 2024.

كما يشير جيف كندريك (أحد محللي العملات في البنك) إلى أن التوقعات الأولية يمكن أن يكون لها احتمال صعودي بنسبة 20٪. هذا يعني أن هناك نظرة أكثر إيجابية لمستقبل البيتكوين.

في الختام

نحن نعيش في عالم رقمي ومن المحتمل في يوم من الأيام أن البيتكوين وغيره من العملات المشفرة ستصبح طريقة الدفع للسلع والخدمات. ربما في يوم من الأيام ستنتهي النقود وستحل محلها العملات المشفرة. وختاما من الضروري الاستثمار في البيتكوين بعقلانية ومتابعة تحليلات تداول البيتكوين وقبل كل شيء الاعتماد على منصات تداول آمنة.