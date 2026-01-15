تحسبا لاغلاق "هرمز".. تحركات عراقية "عاجلة" لضمان تصدير النفط

شفق نيوز- بغداد

كشف مصدر حكومي، يوم الخميس، عن سعي الحكومة لوضع خطط بديلة لتصدير النفط العراقي، في حال تم إغلاق مضيق هرمز بسبب التوترات في إيران.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الحكومة العراقي، وبالتنسبق مع الوزارات المعنية بملف الطاقة، تسعى لوضع خطط بديلة لتأمين منافذ تصديرية آمنة تضمن تسويق النفط للاسواق العالمية في حال أغلق مضيق هرمز".

وأضاف أنه "ضمن هذا الحراك، يجري تعزيز التفاهمات مع سلطنة عمان في مد خط انبوب بصرة - عٌمان لنقل النفط للسوق العالمية"، مبينا أن "الفترة المقبلة ستشهد تطورات جديدة في ملف نقل النفط العراقي عبر سلطنة عمان، الى جانب اختيار مناطق قريبة من مضيق هرمز لبناء مستودعات كبيرة لصالح العراق لتخزين النفط الخام وتسويقه".

ويأتي هذا الحراك، في ظل التطورات التي تشهدها إيران، على الساحة الداخلية عبر الاحتجاجات، ومن جهة التهديدات الأميركية بشن ضربة عسكرية ضدها، وربما تتوسع لحرب شاملة في المنطقة.

ويُذكر أن نحو خُمس إجمالي استهلاك النفط في العالم يمر عبر مضيق هرمز، أي قرابة 18 إلى 19 مليون برميل يومياً من النفط والمكثفات والوقود، وما يقارب 11 مليار قدم مكعب يومياً من الغاز الطبيعي المسال.

وكان الخبير الاقتصادي محمد الحسني، أكد في وقت سابق لوكالة شفق نيوز، أن صادرات النفط العراقية ستتأثر بشكل مباشر في حال حدوث أي اضطرابات في مضيق هرمز.

وسبق لإيران وأن هددت أكثر من مرة بإغلاق مضيق هرمز في حال تعرضها لضربة عسكرية واسعة، حيث دائما ما يتم استخدام المضيق كورقة ضغط في مثل هذه الظروف.