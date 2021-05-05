تحرك عراقي لربط موانئ البصرة بتركيا عبر خط سكك الحديد

شفق نيوز/ أعلنت لجنة الخدمات والاعمار النيابية، يوم الاربعاء، عن تحرك لربط موانئ البصرة بتركيا عبر خط سكك الحديد.

وقال عضو اللجنة مضر خزعل الازيرجاوي لوكالة شفق نيوز، إن "مشروع ميناء الفاو يتكون من خمسة مشاريع وكل مشروع له خصوصية وآلية الخاصة للعمل به"، مبينا أن "هناك تحركا لربط طريق بين ميناء الفاو وام قصر".

وأضاف "نحن ننتظر وقفة حقيقية للكوادر الفنية لإنجاز مشروع ميناء الفاو، وهو سيعتبر بوابة العراق الاقتصادية الثانية على العالم نظرا للاهمية القصوى لربط الشرق والغرب"، منوها إلى أن "الاموال المخصصة للمشروع بقانون الموازنة وهي 750 مليار دينار تكفي للعمل بالميناء خلال العام الجاري".

ولفت الازيرجاوي، إلى أن "اللجنة الخدمات والاعمار النيابية استضافت بوقت سابق مدير العام للسكك الحديد لمناقشة أهمية استكمال مشروع السكك من المؤمل إن يربط الموانئ بمحافظة البصرة بالجانب التركي".