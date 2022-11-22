تحرك سعودي لدعم تركيا بخمسة مليارات دولار

شفق نيوز/ يبدو أن المركزي التركي على وشك استقبال حزمة دعم طارئة من المملكة العربية السعودية تصل قيمتها وفقًا لوكالات أنباء دولية إلى 5 مليارات دولار.

قال متحدث باسم وزارة المالية السعودية الثلاثاء إن السعودية وتركيا تناقشان إيداع الرياض 5 مليارات دولار في البنك المركزي التركي، وفقًا لوكالة رويترز.

وقال المتحدث في رد بالبريد الإلكتروني على استفسار لـ"رويترز": "نجري نقاشا في المرحلة النهائية لإيداع 5 مليارات دولار أميركي لدى البنك المركزي (التركي)".

وأحجم المركزي التركي عن التعليق على الأمر، وقال مسؤول تركي مطّلع إن المناقشات في مرحلتها النهائية مع السعودية بشأن اتفاقية مقايضة أو إيداع.

ضغوط شديدة

ويتعرض الاقتصاد التركي لضغوط شديدة في ظل تراجع الليرة وارتفاع التضخم بأكثر من 85 %، ومن شأن اتفاقية المقايضة أو الإيداع أن تدعم احتياطيات تركيا المتناقصة من العملات الأجنبية.

وأشار محللون إلى أن هذا قد يساعد الرئيس رجب طيب أردوغان في حشد الدعم قبل الانتخابات المقررة في يونيو المقبل.

وفي المقابل تتداول الليرة التركية قرب أدنى مستوياتها على الإطلاق بالقرب من 18.7 ليرة للدولار في ظل إصرار المسؤولين على المضي قدمًا في سياسة خفض الفائدة.

دعم كبير

وأبرم البنك المركزي التركي صفقات مقايضة بالعملات المحلية مع العديد من نظرائه بقيمة إجمالية تبلغ 28 مليار دولار.

ووقع صفقة مع الصين بـ6 مليارات دولار، ومع قطر بقيمة 15 مليار دولار، ومع الإمارات بنحو 5 مليارات دولار.