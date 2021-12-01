تحركات مثيرة للـ"حيتان" على 3 عملات رقمية

شفق نيوز/ بينما تضرب حالة من عدم اليقين على توجهات المستثمرين جراء تزايد المخاوف بشأن متحور كورونا الجديد، جنبا إلى جنب مع تغير مفاجئ في توجهات الفيدرالي الأمريكي، شهدت سوق العملات الرقمية تحركات كثيفة غير مسبوقة من جانب "الحيتان الكبيرة"تحركات مثيرة للحيتان على 3 عملات رقمية عبر تنفيذ عشرات الصفقات على 3 عملات رقمية من الفئة الأولى ذات الحجم الكبير.

وتحديدا جاءت تحركات الحيتان المكثفة على 3 عملات رقمية وهى البيتكوين والإيثريوم والريبل وفقا لمنصة تتبع الصفقات Whale Alert.

البيتكوين

صفقة على 432 عملة بيتكوين بقيمة 24.7 مليون دولار من محفظة مجهولة إلى منصة بينانس.

صفقة على 3879 عملة بيتكوين بقيمة 220.533 مليون دولار من منصة كوينباس إلى محفظة مجهولة.

صفقة على 15075 عملة بيتكوين بقيمة 862.548 مليون دولار من محفظة مجهولة إلى محفظة مجهولة.

صفقة على 650 عملة بيتكوين بقيمة 37.159 مليون دولار من محفظة مجهولة إلى منصة بينانس.

صفقة على 1584 عملة بيتكوين بقيمة 92.55 مليون دولار من منصة إكس أبو إلى منصة بينانس .

صفقة على 393 عملة بيتكوين بقيمة 22.87 مليون دولار من منصة كوينباس إلى محفظة مجهولة.

الإيثريوم

صفقة على 3213 عملة إيثريوم بقيمة 15.18 مليون دولار من محفظة مجهولة إلى منصة أوكس.

صفقة على 5600 عملة إيثريوم بقيمة 26.38 مليون دولار من محفظة مجهولة إلى منصة بينانس.

صفقة على 2543 عملة إيثريوم بقيمة 11.986 مليون دولار من محفظة مجهولة إلى إف تي إكس.

صفقة على 2543 عملة إيثريوم من منصة بينانس إلى محفظة مجهولة بقيمة 11.986 مليون دولار.

صفقة على 3000 عملة إيثريوم بقيمة 14.275 مليون دولار من منصة جيمني إلى منصة بينانس.

صفقة على 6500 عملة إيثريوم بقيمة 30.695 مليون دولار من محفظة مجهولة إلى منصة إف تي إكس.

صفقة على 2200 عملة إيثريوم بقيمة 10.422 مليون دولار من محفظة مجهولة إلى منصة كوينباس.

صفقة بقيمة 56.135 مليون دولار على 56.26 مليون عملة ريبل من محفظة مجهولة إلى محفظة مجهولة.

صفقة على 10 مليون عملة ريبل بقيمة 10.125 مليون دولار من كريبتو كوم إلى محفظة مجهولة.

صفقة على 85 مليون ريبل بقيمة 85.205 مليون دولار من محفظة مجهولة إلى منصة بي تامب.

صفقة على 15 مليون عملة ريبل بقيمة 15.014 من منصة بي تمب إلى محفظة مجهولة.

السوق الآن

وتنخفض البيتكوين خلال تلك اللحظات أقل من 0.9% عند مستويات 58.3 ألف دولار.

وفي المقابل ترتفع الإيثريوم في حدود 0.5% عند مستويات 4.73 ألف دولار.

فيما تنخفض الريبل بأكثر من 1.5% نزولا إلى مستويات 1.01 دولار، وترتفع بينانس 2% عند مستويات 646 دولار.

بينما ترتفع سولانا في حدود 5% عند مستويات 228 دولار، فيما زادت أفالانش في حدود 3% صعودا إلى مستويات 123 دولار.

بينما نزلت بولكا دوت ودوجكوين وشيبا إينو بنسبة 1.5% و 3% و 6% .على التوالي.

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