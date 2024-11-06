تحركات الدولار.. ارتفاع في بغداد واستقرار بالإقليم

شفق نيوز/ شهدت أسعار صرف الدولار في أسواق العاصمة بغداد ارتفاعاً، مساء اليوم الأربعاء، في حين استقرت في أربيل عاصمة إقليم كوردستان مع إغلاق البورصة.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز أن أسعار الدولار في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد ارتفعت عند الإغلاق لتسجل 150,950 ديناراً لكل 100 دولار، بعدما كانت صباح اليوم 150,750 ديناراً لكل 100 دولار.

وأضاف المراسل أن أسعار الصرف في مكاتب الصيرفة في الأسواق المحلية ببغداد شهدت ارتفاعاً أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 152,000 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 151,000 دينار لكل 100 دولار.

أما في أربيل، فقد سجلت أسعار الدولار استقراراً، حيث بلغ سعر البيع 150,950 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 150,850 ديناراً لكل 100 دولار.