تحذير نيابي.. تأخر صرف الرواتب قبل العيد يؤجلها إلى الشهر المقبل

شفق نيوز/ حذرت رئيس كتلة المنتج الوطني النيابية ابتسام الهلالي، يوم الثلاثاء، أن أي تأخير في صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين والإعانة الاجتماعية لشهر نيسان الجاري قبل عطلة عيد الفطر سيؤجل صرفها إلى الشهر المقبل، مطالبة بصرفها قبل انتهاء شهر رمضان.

وقالت الهلالي لوكالة شفق نيوز،"لم يتبقى من شهر رمضان سوى 10 ايام، ويكون حلول عيد الفطر مع نهاية الشهر الجاري، بالتالي على رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني إصدار توجيه لوزارة المالية بصرف رواتب الموظفين والمتقاعدين والإعانة الاجتماعية لشهر نيسان قبل حلول العيد".

وأضافت ان "الكثير من الموظفين وخصوصا أصحاب الرواتب الأدنى والمتقاعدين والإعانة الاجتماعية يعتمدون على ما يتقاضونه من الراتب الشهر في احتياجاتهم اليومية".

وبينت الهلالي، إن "الوقت المتبقي من الأسبوع المقبل مع دوام يومي الجمعة والسبت يكفي لصرف الرواتب، وأي تأخير في عملية الصرف سيؤجل اطلاق رواتب شهر نيسان إلى الشهر المقبل".

وفي وقت سابق، قال مصدر مسؤول في وزارة المالية العراقية، لوكالة شفق نيوز، إنه من "المرجح صرف رواتب المتقاعدين والموظفين قبل حلول عيد الفطر المبارك وذلك لتزامن عطلة أيام العيد مع نهاية الشهر".

واضاف ان "وزارة المالية ستستنفر جهودها لتوزيع الرواتب كاملة قبل 20 نيسان الجاري"، متوقعا ان "يتم توزيع الرواتب للموظفين اولا ومن ثم المتقاعدين ثانيا".

ومن المتوقع أن يصادف عيد الفطر يوم 21 أو 22 من نيسان الجاري.