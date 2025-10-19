تحذير نقابي: مهن عراقية اندثرت بسبب الاستيراد العشوائي

شفق نيوز- بغداد

حذّر اتحاد نقابات العمال في العراق، يوم الأحد، من اندثار عدد كبير من المهن والحرف التقليدية في البلاد، نتيجة الاعتماد المفرط على الاستيراد وإهمال الصناعة الوطنية.

وقال نائب رئيس الاتحاد، رحيم الغانمي، لوكالة شفق نيوز، إن "العراق شهد خلال السنوات الأخيرة اندثار عدد من المهن الأساسية التي شكّلت عماد الاقتصاد المحلي لعقود طويلة، أبرزها البناء التقليدي والنجارة وصناعة الأخشاب والحدادة".

وبين أن "الاستيراد غير المنضبط غطى حاجة السوق لكنّه أطاح بالحِرف العراقية الأصيلة".

وأضاف أن "اعتماد العراق بشكل شبه كلي على الاستيراد، رغم توفر الخبرات والمواد الخام محلياً، تسبب في تراجع دور العامل العراقي، وضرب السوق المحلية"، لافتاً إلى أن "العديد من أصحاب المهن تركوا أعمالهم أو اضطروا للبحث عن بدائل غير مستقرة اقتصادياً".

ودعا الغانمي، الحكومة إلى "اتخاذ إجراءات فاعلة لدعم الصناعة العراقية، ووقف بعض الاستيرادات التي تضر بالمنتج المحلي"، موضحاً أن "إحياء الصناعات الوطنية ليس دعماً للاقتصاد فقط، بل هو حفاظ على هوية العراق ومصدر فخره".

وكان رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، أعلن في 2 آيار/ مايو 2023، خلال مؤتمر الاستثمار المعدني الذي أقيم في بغداد، إن "العراق قادر على إنتاج صناعة وطنية تضاهي ما ينتج في الدول العربية.. ولن نبقى متفرجين ببقاء العراق سوقا استهلاكية بل سيكون هنالك إنتاج وطني".

يشار إلى أن العراق يمتلك شركات رسمية ما زالت فاعلة ومنتجة، مثل النسيج والصناعات الكهربائية، التي تحمل أسماء “عشتار” و”القيثارة” لمنتجاتها، فضلا عن المواد الغذائية، مثل الألبان.