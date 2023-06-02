تحذير من مصرف حكومي عن تحويل أموال لجهات مجهولة

شفق نيوز/ حذر مصرف "الرافدين" الحكومي، يوم الجمعة، زبائنه من تحويل اموال لجهات مجهولة الهوية تدعي فتح حسابات لهم في بنوك من أجل الحصول على مساعدات إنسانية من احدى دول الجوار وذلك عبر بطاقات الدفع الالكتروني لغرض استلام الأموال وإيداعها في حساباتهم الشخصية التي سيتم فتحها.

جاء ذلك في بيان صدر عن المكتب الاعلامي للمصرف، ورد الى وكالة شفق نيوز، داعيا في ذات الوقت الى عدم الانصياع لتلك الجهات التي تقوم بالنصب والاحتيال لسرقة الحسابات الشخصية.

ووصف بيان المصرف ذلك الامر، بأنه ظاهرة خطيرة تعرض البلد لخسائر مالية عند القيام بتحويل الأموال من دون الحصول على أي مبلغ .