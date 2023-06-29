تحذير من خبير: أسعار النفط ستتراجع خلال أشهر بسبب صادرات الصين

شفق نيوز/ أظهرت البيانات التجارية الصادرة من الصين بأن حجم صادراتها يتراجع على أساس شهري إلى مختلف الدول، وفق منار العبيدي المدير التنفيذي لـ"مؤسسة عراق المستقبل" المختصة بالشؤون الاقتصادية.

وقال العبيدي، إن حجم صادرات الصين الشهري وصل الى معدل 283 مليار دولار أمريكي في شهر آيار / مايو 2023 متراجعا بنسبة 4% على أساس شهري وبنسبة 8% على أساس سنوي.

وأظهرت البيانات أيضاً، وفق العبيدي، تراجعا شهريا بنسب نمو الصادرات الصينية منذ شهر أغسطس / آب من العام الماضي.

ويمثل تراجع الصادرات الصينية مؤشرا قويا على عمل المصانع الصينية والذي يؤدي تراجع الطلب إلى تراجع الإنتاج، وبالتالي تراجع الطلب على النفط الخام في الصين التي تمثل أكبر مصدري البضائع بعد الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار العبيدي، إلى أن استمرار هذا التراجع سيؤدي الى تراجع اسعار النفط في الأشهر القادمة، نتيجة قلة الطلب مقابل ارتفاع العرض، إثر عودة النفط الإيراني إلى السوق الصيني من خلال بوابة ماليزيا واستمرار تدفق النفط الروسي وبكميات كبيرة إلى الأسواق الصينية والهندية.