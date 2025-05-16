تحذير من الأمم المتحدة بشأن الاقتصاد العالمي

شفق نيوز/ خفضت الأمم المتحدة، يوم الجمعة، توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي خلال العامين الحالي والمقبل، مشيرة إلى سلسلة من التحديات التي تضعف آفاق الانتعاش الاقتصادي.

وكشفت المنظمة الأممية في تقريرها نصف السنوي، الذي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن النمو العالمي لن يتجاوز 2.4% في 2025، و2.5% في 2026، أي أقل بـ0.4 نقطة مئوية عن تقديرات يناير الماضي، حيث يأتي هذا التراجع بعد أداء اقتصادي أفضل نسبياً في العام الماضي بلغ 2.9%.

ووفقاً لما قاله شانتانو موخيرجي، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في الأمم المتحدة، فإن الاقتصاد العالمي يعيش فترة "مشوبة بالغموض"، مع عوامل ضاغطة تشمل تصاعد التوترات التجارية، والرسوم الجمركية الأميركية، وارتفاع تكاليف الإنتاج، بالإضافة إلى اضطرابات في سلاسل التوريد وتذبذب الأسواق المالية.

وأضاف موخيرجي خلال مؤتمر صحفي أن التوقعات التي بدت مستقرة في بداية العام "تراجعت بشكل ملحوظ"، مشيراً إلى تقلبات واسعة تؤثر على مختلف جوانب الاقتصاد العالمي.

اللافت أن الدول الفقيرة والأقل نمواً كانت الأكثر تأثراً بهذه الظروف، حيث خُفضت تقديرات نموها من 4.6% إلى 4.1%. كما أن الاقتصادات المتقدمة والنامية على حد سواء تواجه رياحاً معاكسة في طريق النمو، بحسب التقرير.