تحذير من العراق.. إغلاق مضيق هرمز سيشل صادرات النفط ويربك العالم

شفق نيوز/ أكد الخبير الاقتصادي هلال الطعان، يوم الثلاثاء، أن إغلاق مضيق هرمز، سيشل منطقة الخليج بأكملها، كما سيحد من الصادرات النفطية إلى السوق العالمية.

وقال الطعان في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "اغلاق مضيق هرمز او التفكير بإغلاقه سوف يقلل حركة المرور عبره، وبالتالي سيشل منطقة الخليج بأكملها بشكل خاص، وبقية دول العالم بشكل عام".

وأضاف أن "من نتائج هذا الاغلاق سيقلل من صادرات النفط ويزيد من تكاليف الشحن والتأمين، كما أنه سيعطل البضائع وخاصة من ميناء (جبلي) علي في الإمارات"، مستدركاً: "بعض الدول تعتمد في ايراداتها على النفط بشكل كبير وشبه كلي كالعراق والكويت والبحرين".

ويمر نحو خمس إجمالي استهلاك النفط في العالم عبر مضيق هرمز، أي قرابة 18 إلى 19 مليون برميل يومياً من النفط والمكثفات والوقود وما يقارب 11 مليار قدم مكعب يوميا من الغا الطبيعي المسال.

ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء، عن إسماعيل كوثري عضو لجنة الأمن في البرلمان، أن إيران تدرس بجدية إغلاق مضيق هرمز الإستراتيجي.

ومضيق هرمز طريق ملاحي ضيق في منطقة الخليج، يشكل منفذ نفطه إلى العالم الخارجي، ويُلقّب بشريان الحياة للعالم الصناعي، ويعبر منه ثلثا الإنتاج النفطي الذي يستهلكه العالم.