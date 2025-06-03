تحذير من ارتفاع "كارثي" من نفقات الحكومة العراقية على الرواتب

شفق نيوز/ حذر رئيس مؤسسة "عراق المستقبل" الخبير الاقتصادي منار العبيدي، يوم الثلاثاء، من زيادة النفقات الحكومية على الرواتب لتتضاعف إلى نسبة 5% خلال خمس سنوات.

وقال العبيدي في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إن "رواتب الحكومة العراقية ترتفع لسنة 2024 بنسبة 27% لتكسر لأول مرة حاجز 60 تريليون دينار عراقي تمثل 40% من نفقات الحكومة العراقية".

وحذر بالقول إن "الرواتب وصلت الى مستويات خطيرة ستنعكس بشكل كارثي على الوضع الاقتصادي للعراق".

كما أشار العبيدي إلى أنه "في سنة 2019 كانت قيمة الرواتب الحكومية 40 تريليون دينار، وفي سنة 2024 بلغت قيمة الرواتب الحكومية 60 تريليون دينار"، مبينا أنه "خلال خمس سنوات زادت قيمة الرواتب بنسبة 50% دون أي اضافة تذكر للإيرادات غير النفطية والخدمات المقدمة فما فائدة زيادة قيمة فاتورة الرواتب؟".