تحذير حكومي من منح تذاكر سفر "مزيفة" غرضها شراء الدولار (وثيقة)

شفق نيوز / حذرت هيئة السياحة، التابعة لوزارة الثقافة العراقية، يوم الاثنين، شركات السفر والسياحة العاملة في البلاد، من منح تذاكر سفر مزيفة، للمواطنين يكون غرضها استحصال الدولار.

ووجهت الهيئة، بحسب وثيقة حصلت عليها وكالة شفق نيوز، شركات السفر بـ"عدم إصدار تذاكر غير صحيحة أو قابلة للإلغاء، بعد قيام المواطن (غير المسافر) بشراء الدولار من أحد المصارف، ليقوم بتداول العملة في السوق".

واعتبرت أن هكذا إجراء "نشاط يضر بالاقتصاد الوطني، ويقوض جهود البنك المركزي لضمان استقرار سعر الصرف في البلاد"، منذرة الشركات المخالفة بـ"المساءلة القانونية واتخاذ الإجراءات المناسبة ضدها بشكل فوري".