تحذير.. اعتماد العراق على هرمز يفاقم مخاطر صادراته النفطية وسط تحركات خليجية بديلة

شفق نيوز - بغداد

يواجه العراق، ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك، تحديات متزايدة في تأمين صادراته النفطية مع تسارع دول الخليج لتطوير مسارات بديلة لنقل الخام بعيداً عن مضيق هرمز، في وقت لا تزال فيه بغداد تعتمد بشكل شبه كامل على الموانئ الجنوبية لتصدير معظم إنتاجها النفطي إلى الأسواق العالمية.

ويشير تحليل نشرته وكالة "رويترز" إلى أن العراق يعد من أكثر الدول عرضة لأي اضطراب محتمل في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، نظراً لتمركز الجزء الأكبر من إنتاجه في الحقول الجنوبية واعتماده على موانئ البصرة كممر رئيسي لصادرات النفط.

وبحسب التحليل، فإن عدداً من دول الخليج شرع بالفعل في توسيع مشاريع خطوط الأنابيب والمنافذ البرية والبحرية البديلة، ما يمنحها مرونة أكبر في مواجهة المخاطر الجيوسياسية، بينما لا يزال العراق يواجه تحديات فنية وسياسية تعرقل تنويع منافذ تصدير الخام.

كما أشار التقرير إلى أن بغداد تدرس تعزيز مسارات التصدير الشمالية باتجاه تركيا، إلا أن هذه الخيارات ما تزال تواجه عقبات تتعلق بالبنية التحتية والملفات السياسية والأمنية.

ويرى محللون أن استمرار اعتماد العراق على منفذ تصدير رئيسي واحد يجعله أكثر عرضة للضغوط الاقتصادية في حال تعطل الملاحة عبر مضيق هرمز، ما يضع ملف تنويع منافذ التصدير في صدارة التحديات الاستراتيجية التي تواجه قطاع النفط العراقي خلال السنوات المقبلة.