تحذير.. اسعار الدولار سترتفع خلال هذه الأيام

شفق نيوز/ حذر الخبير المالي هلال الطعان، يوم الخميس، من ارتفاع اسعار صرف الدولار إزاء الدينار العراقي خلال الايام الاربعة المقبلة.

وقال الطعان، لوكالة شفق نيوز ان "الدولار سيشهد ارتفاعا بشكل تدريجي خلال الأربعة أيام المقبلة مع اقتراب حلول عيد الاضحى"، متوقعا "بلوغها 150 الف دينار لكل 100 دولار".

واضاف ان "الارتفاع يأتي مع عطلة عيد الأضحى التي ستمتد 6 ايام، حيث سيتوقف فيها البنك المركزي عن إجراء مزاد العملة، إضافة إلى إقبال المواطنين على السفر الى خارج العراق مما يؤدي إلى زيادة الطلب على الدولار في الاسواق المحلية".

وارتفعت اسعار الدولار خلال اليومين مسجلة في البورصة الرئيسية 146850 دينارا مقابل 100 دولار.