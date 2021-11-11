تحذيرات ومخاوف من اندلاع "ثورة الخبز" في العراق

شفق نيوز/ حذرت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار في البرلمان السابق ندى شاكر جودت، اليوم الخميس، من اندلاع "ثورة الخبز" في العراق، فيما كشفت سبب قيام هذه الثورة.

وقالت جودت، لوكالة شفق نيوز، إن "السوق العراقية تعاني منذ أيام من ارتفاع كبير في اسعار اكياس الطحين، ومع هذا الارتفاع هناك غياب لأي دور حكومي في مواجهة هذا الأمر قبل ان يتحول الى أزمة اقتصادية جديدة، يعاني منها المواطنين".

وبينت أن "غالبية الشعب العراقي، يعيش وضعاً اقتصادياً غير مستقر، خصوصاً بعد قرار رفع سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي، والآن بدأت أزمة اسعار الطحين"، محذرة أن "هذا الأمر قد يولد انفجاراً شعبياً، خصوصاً أنه سوف يؤثر على اسعار بيع الخبز الى المواطنين".

وأبدت جودت، مخاوفها من أن "نشهد أزمة لدى بعض اصحاب المخابز والافران"، مشددة على ضرورة "ايجاد حلولاً حكومية سريعة، قبل اندلاع ثورة الخبز من قبل الطبقة الشعبية التي تعاني من الفقر".

وشهدت اسعار الطحين في السوق العراقية ارتفاعا كبيرا، حيث تعدى الكيس الواحد زنة 50 كغم، مبلغ 45 ألف دينار عراقي بعد أن كان 27 الف دينار قبل شهر.

وأثر ذلك رفع عدد من أصحاب المخابز والافران اسعار الخبز و"الصمون" ما شكل عبئاً اقتصادياً جديداً على المواطنين.

ويعزو خبراء الاقتصاد ارتفاع اسعار الطحين إلى زيادة الطلب العالمي وسط عمليات تهريب الحنطة الى دول الجوار، فضلا عن تلاعب التجار بالمخازن.