تحذيرات من "انهيار" الطلب العالمي على النفط.. ماكرون يتحرك

شفق نيوز- باريس/ واشنطن

حذر الرئيس التنفيذي لشركة "توتال" الفرنسية للطاقة، باتريك بويانيه، يوم السبت، من تداعيات أزمة عبور السفن عبر مضيق هرمز، وسط توقعات بحدوث "انهيار" في الطلب العالمي على النفط، فيما أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه يركز على الجهود المبذولة لإعادة فتح المضيق خلال الأيام المقبلة.

وبحسب بويانيه، لا يمكن السماح ببقاء 20% من احتياطيات النفط والغاز بالعالم عالقة دون تداعيات، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".

وفي السياق أيضاً، قالت وكالة "بلومبرغ الأميركية، إن صدمة فقدان مليار برميل من النفط الذي يمر عبر مضيق هرمز تقترب من إحداث "انهيار" في الطلب العالمي.

من جهته، أكد ماكرون، أنه يركز على الجهود المبذولة لإعادة فتح مضيق هرمز، وذلك بعد يوم من تحذير الرئيس التنفيذي لشركة "توتال" من حدوث نقص عالمي في الطاقة إذا استمرت الحرب على إيران خلال الأشهر المقبلة.

وقال في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في أثينا، إن القلق الناجم عن الضبابية الجيوسياسية يمكن أن يؤدي في حد ذاته إلى نقص في الطاقة.

وأضاف: "هدفنا يكمن في تحقيق إعادة فتح كاملة للمضيق خلال الأيام والأسابيع المقبلة، بما يتماشى مع القانون الدولي ويضمن حرية الملاحة دون دفع رسوم من أجل العبور، حينها يمكن أن تعود الأمور تدريجياً إلى طبيعتها".