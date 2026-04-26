تحذيرات من انكماش اقتصاد العراق في 2026 وسط تحديات إقليمية

شفق نيوز - بغداد

توقع مركز الدراسات التجارية والاقتصادية (TREC)، أن يواجه العراق تحديات ملحوظة نتيجة التطورات الإقليمية، ولا سيما في ظل اعتماده "الكبير" على الإيرادات النفطية.

ووفق تقرير للمركز أصدره في ظل استمرار تفاقم التوترات في المنطقة وانعكاسها على العراق، فإن التقديرات تشير إلى احتمالية انكماش النشاط الاقتصادي في عام 2026، متأثراً بتراجع مستويات الإنتاج والتصدير.

وأشار إلى أن صادرات النفط العراقية شهدت تراجعاً حاداً خلال شهر آذار/مارس الماضي، ما يعكس درجة الانكشاف المرتفعة للاقتصاد الوطني تجاه اضطرابات أسواق الطاقة ومسارات التصدير.

ونبه المركز إلى أنه يترتب على ذلك جملة من التحديات، من أبرزها الضغط على الإيرادات العامة، وارتفاع تكاليف الاستيراد والنقل فضلا عن تصاعد الضغوط التضخمية في السوق المحلية.

وشدد التقرير على ضرورة تبني إجراءات استباقية لتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني، من خلال تنويع المنافذ التجارية، وتأمين سلاسل الإمداد، ودعم استقرار الأسواق بما يسهم في تعزيز الأمن التجاري والغذائي، وضمان انسيابية تدفق السلع الأساسية.