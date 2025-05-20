تحديد موعد دخول حقل "شرق بغداد" النفطي مرحلة إنتاج الغاز

شفق نيوز/ أكد مدير قسم عمليات المنطقة الجنوبية بشركة نفط الوسط، فراس فوزي، يوم الثلاثاء، أن حقل شرق بغداد النفطي سيدخل في مرحلة إنتاج الغاز في شهر أيلول/سبتمبر من العام المقبل.

وقال فوزي، لوكالة شفق نيوز إنه "بعد الانتهاء من إنتاج النفط في حقل شرق بغداد، فمن المتوقع أن تصل مرحلة الإنتاج إلى 120 ألف برميل يومياً وذلك بحلول شهر حزيران/يونيو 2026"، مبيناً أنه "بعد ذلك سيتم الدخول بمرحلة إنتاج الغاز".

وأضاف فوزي، أن "عملية انتاج الغاز في حقل شرق بغداد ستبدأ بشهر أيلول/سبتمبر 2026 من خلال انتاج كمية تقدر بـ25 إلى 50 مقمق في اليوم الواحد".

ولفت إلى أن "مسار خط الغاز المنتج يصدر من الحقل النفطي إلى محطة بسماية الكهربائية من خلال إنشاء أنبوب جديد طوله 12كم يربط المحطة الكهربائية بالحقل النفطي".

وكانت وزارة النفط العراقية، قد وقعت يوم الأربعاء 30 نيسان/أبريل الماضي، ملحق عقد تطوير حقل شرق بغداد الجزء الجنوبي النفطي مع شركة (E P S) الصينية.

وجاء ذلك في مراسم جرت اليوم بمبنى وزارة النفط برعاية نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني السواد الذي أكد، حرص الوزارة على تعظيم الإنتاج من خلال تطوير الحقول النفطية وبما ينسجم وخطط الوزارة والبرنامج الحكومي، وفقا لبيان صادر عن وزارة النفط.

ونقل البيان عن الوزير قوله، ان توقيع العقد سيحقق زيادة بإنتاج النفط من حقل شرق بغداد تصل الى 100 الف برميل يوميا من خلال توسيع مساحة التعاقد في تلك المنطقة، مشيرا إلى أن الحقل ينتج حاليا بحدود 45-50 الف برميل باليوم.