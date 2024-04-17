تحديد موعد تشغيل مستودع الناصرية النفطي بطاقة تخزينية 3 ملايين برميل

شفق نيوز/ كشف مدير عام شركة نفط ذي قار، علي خضير عباس، يوم الأربعاء، موعد التشغيل التجريبي لمستودع الناصرية النفطي المُنفذ من قبل شركة CPP الصينية.

وقال عباس، في بيان له ورد لوكالة شفق نيوز، عقب استقباله المدير التنفيذي للشركة الصينية المنفذة، أن "الاجتماع مع الشركة الصينية ناقش الاستعداد والتهيئة لتشغيل مستودع الناصرية المنفذ من قبل شركة cpp الصينية، وتحت إشراف مباشر من قبل شركة المشاريع النفطية (الجهة المتعاقدة)".

وتابع عباس: "تمت مناقشة فلسفة تشغيل المستودع و المعوقات التي تواجه الشركة المنفذة، حيث تم توجيه الأطراف المعنية كافة، للتنسيق من أجل حلحلة المعوقات وقيام شرطة الطاقة بتعزيز الحماية الامنية للمشروع".

وأشار عباس، إلى أن "نسبة الإنجاز في المشروع بلغت 65% حالياً، وسيتم تشغيل المستودع في منتصف العام المقبل، حسب الخطط الموضوعة من قبل الجهات الفنية والهندسية العراقية".

وأشار الى أن "المستودع سيخدم شركتي نفط ذي قار، وشركة نفط الوسط، حيث ستبلغ الطاقة الخزنية للمستودع 3 ملايين برميل من النفط الخفيف والثقيل، فيما ستكون الطاقة التصديرية للمستودع 450 ألف متر مكعب يومياً للنفط الخفيف و2250 للنفط الثقيل".

وأكد عباس، أن "التشغيل سيكون بسواعد عراقية صرفة، حيث سيتم تشغيل المستودع بكوادر فنية وهندسية من شركتنا".