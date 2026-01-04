تحديد السبب الرئيسي لارتفاع الدولار في العراق

شفق نيوز- بغداد

أكد الخبير المالي محمود داغر، يوم الأحد، أن الرسم الجمركي وراء ارتفاع الدولار في الأسواق المحلية ببغداد وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال داغر، الذي كان يشغل ايضا مدير سابق في البنك المركزي العراقي، لوكالة شفق نيوز، إن "تطبيق الرسم الجمركي المسبق لأغراض التحويل، وراء ارتفاع الدولار ازاء الدينار في الاسواق المحلية".

وأضاف أن "التجار مطلوب منهم جلب التصريحة الجمركية (البيان الجمركي) من نظام (اسيكودا) قبل أن يجري تحويل مصرفي لهم، وبالتالي فإنهم يلجأون إلى السوق للحصول على الدولار".

وارتفع الدولار ازاء الدينار بشكل تدريجي خلال الايام الماضية في الاسواق المحلية ليصل اليوم إلى 145 الف دينار، لكل 100 دولار.