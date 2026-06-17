تحت 80 دولاراً.. تراجع النفط مع ترقب اتفاق أميركي – إيراني

شفق نيوز - بغداد / أربيل

تراجعت أسعار النفط العالمية، اليوم الأربعاء، مع تنامي التوقعات بقرب عودة الإمدادات النفطية الإيرانية إلى الأسواق، في ظل ترقب المستثمرين توقيع اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران من المتوقع أن يسهم في إنهاء التوترات بين البلدين.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت إلى أقل من 80 دولاراً للبرميل، وهو أدنى مستوى لها منذ اندلاع التوتر الأميركي – الإيراني في شهر آذار الماضي، بعد تقارير أشارت إلى احتمال إعفاء النفط الإيراني من بعض العقوبات الأميركية، ما قد يضيف ملايين البراميل إلى السوق العالمية.

كما انعكس تراجع أسعار النفط على الأسواق المالية، إذ انخفضت عوائد السندات الأمريكية وتبعتها أسواق آسيا، وسط توقعات بعودة حركة الملاحة وتدفقات النفط عبر مضيق هرمز إلى طبيعتها خلال الأشهر المقبلة.

وفي أسواق الأسهم، تراجع مؤشر ناسداك الأميركي بفعل عمليات بيع في أسهم التكنولوجيا وأشباه الموصلات، في حين سجل مؤشر داو جونز مستوى قياسياً بدعم من أسهم القطاعين المالي والصناعي. أما في آسيا، فقد تباين أداء البورصات بين ارتفاعات محدودة في اليابان وهونغ كونغ واستقرار نسبي في الصين.

ويترقب المستثمرون كذلك اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، مع تركيز الأسواق على إشارات السياسة النقدية المستقبلية واتجاه أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.