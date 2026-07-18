تحت وطأة التوترات.. العملة الإيرانية تسجل هبوطاً تاريخياً والدولار يقترب من 193 ألف تومان

شفق نيوز - بغداد/طهران

واصل الدولار الأميركي ارتفاعه في السوق الحرة الإيرانية، ليسجل، اليوم السبت، أعلى مستوى له على الإطلاق، بعدما تجاوز سعره حاجز 192,800 تومان، في ظل استمرار صعود أسعار العملات الأجنبية مع تصاعد حدة التوترات الأمنية في المنطقة.

وكان الدولار قد سجل رقمه القياسي السابق في الرابع من مايو الماضي عند 190 ألف تومان، قبل أن يتخطى هذا المستوى في تداولات اليوم، في وقت تشهد فيه المنطقة عودة لتبادل الضربات العسكرية بين واشنطن وطهران.

وبالتزامن مع ارتفاع الدولار، واصلت العملات الأجنبية الأخرى مكاسبها، إذ بلغ سعر الجنيه الإسترليني 257,650 تومان، فيما تجاوز سعر اليورو حاجز 219 ألف تومان.