تحت ظروف صعبة.. تعويم القطعة الرابعة من النفق المغمور في ميناء الفاو

شفق نيوز/ باشرت الفرق الهندسية للشركة العامة لموانئ العراق، صباح الأربعاء، بتعويم القطعة الخرسانية الرابعة من مشروع النفق المغمور في ميناء الفاو الكبير، وسط ظروف جوية وبيئية صعبة، تمهيداً لتجهيزها ونقلها إلى موقعها تحت قناة خور الزبير الملاحية.

وقال مدير عام الشركة فرحان الفرطوسي، لوكالة شفق نيوز، إن "تعويم القطعة الرابعة يُعد محطة محورية في المشروع، وتتطلب العملية تفريغ أحواض التوازن داخل الكتلة الخرسانية، لتطفو داخل الحوض المائي بعد إزالة الرواسب والأطيان منها".

وأضاف أن "القطعة ستُنقل بعد تعويمها إلى الرصيف اللوجستي، حيث تُجهز فنياً من خلال تثبيت أبراج المساحة، وأجهزة تحديد المواقع (GPS)، والمنظومات اللوجستية اللازمة لضمان دقة التثبيت في موقعها النهائي تحت القناة الملاحية".

وأوضح الفرطوسي أن "تجليس هذه القطعة سيساهم بإكمال 693 متراً من طول النفق، ضمن المسافة الممتدة من المقترب وحتى نهاية القطعة الرابعة، مؤكداً أن العمل يسير باتجاه تحقيق تقدم ميداني واضح".

وبين، أن "النفق المغمور يعد أول مشروع من نوعه في الشرق الأوسط يُنفذ بتقنية القطع الخرسانية المغمورة، ويمثل جزءاً استراتيجياً من البنية التحتية لميناء الفاو الكبير، حيث يربط ضفتي قناة خور الزبير ليشكّل لاحقاً ممراً حيوياً يصل الأرصفة الجنوبية بشبكة الطرق الوطنية".

وأشار إلى أن "مراحل التنفيذ تواجه تحديات مستمرة بفعل التيارات البحرية والتقلبات الجوية وصعوبة المناورة اللوجستية، وهو ما يجعل من كل مرحلة ميدانية إنجازاً هندسياً يعكس كفاءة الفرق العراقية المنفذة للمشروع".