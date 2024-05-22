تحالف "أوبك +" يناقش وضع سوق النفط مطلع الشهر المقبل

شفق نيوز/ كشف نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، يوم الأربعاء، أن دول تحالف "أوبك+" ستبحث في اجتماعها مطلع شهر حزيران/ يونيو المقبل، الوضع الحالي لسوق النفط العالمية.

ونقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية عن نوفاك، قوله حين سُئل عن احتمال مراجعة التزامات اتفاق "أوبك+" الحالي، إنه لا يريد التكهن بنتيجة الاجتماع.

وسجلت أسعار النفط للجلسة الثالثة على التوالي، اليوم الأربعاء، انخفاضاً وسط توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قد يبقي أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول بسبب التضخم المستمر، وهو ما قد يؤثر على استخدام الوقود في أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 60 سنتاً، بما يعادل 0.7%، إلى 82.28 دولارا للبرميل، في حين نزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 64 سنتاً، أو 0.8%، إلى 78.02 دولاراً بحلول الساعة 03:46 بتوقيت غرينتش يوم الأربعاء.