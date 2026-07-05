سبع دول من تحالف "أوبك+" تقرر رفع إنتاجها النفطي بـ188 ألف برميل يومياً في آب

شفق نيوز - متابعة

أفادت وكالة "رويترز" للأنباء، اليوم الأحد، بأن سبع دول ضمن تحالف "أوبك+" قررت رفع حصص إنتاجها من النفط الخام بمقدار 188 ألف برميل يومياً، اعتباراً من شهر آب/ أغسطس المقبل.

ويتزامن ذلك مع ما كشفه مصدر مطلع، صباح اليوم الأحد، بأن المجموعة وافقت مبدئياً على هذه الزيادة قبيل الاجتماع الرسمي المقرر عقده في وقت لاحق اليوم، وذلك في إطار سياسة التحالف الخاصة بإدارة مستويات الإمدادات في الأسواق العالمية.

وتأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه سياسة خفض الإنتاج للتحالف تحفظات من بغداد؛ حيث تطالب وزارة النفط العراقية والأوساط اللجانية بمراجعة السقوف المحددة بما يتلاءم مع قدرات البلاد الإنتاجية واحتياجاتها الاقتصادية لتمويل الموازنة العامة.

وكانت مصادر حكومية قد كشفت في وقت سابق لوكالة شفق نيوز، عن أن العراق يدرس خيارات فنية لزيادة صادراته النفطية بما يتناسب مع طاقاته التصديرية، وسعياً لتعويض تراجع الإيرادات والصادرات خلال الفترة الماضية.