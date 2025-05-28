"تحالف رقمي" جديد.. العراق و"سبيس إكس" على طاولة التعاون التكنولوجي

شفق نيوز/ بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الأربعاء، خلال استقباله وفد شركة سبيس أكس (ستارلينك) الأمريكية التعاون التكنولوجي بين بغداد وواشنطن.

وذكر مكتب رئيس مجلس الوزراء، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "السوداني استقبل، اليوم الأربعاء، وفداً من شركة سبيس أكس (ستارلينك) الأمريكية المتخصصة بتكنولوجيا الشبكات والمعلومات والاتصالات، حيث جرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون في مجال الاتصالات والخدمات التي تقدّمها الشركة، ومناطق تغطيتها".

وأشار السوداني، بحسب البيان، إلى أن "العراق يضمّ اليوم الكثير من الفرص الاستثمارية الواعدة في ظل حالة النمو، والتوسع العمراني والخدمي المتسارع الذي يشهده"، لافتاً إلى "أهمية العلاقة الستراتيجية مع الولايات المتحدة ضمن الاتفاقية الإطارية وباقي مذكرات التفاهم الثنائية، التي تمتدّ إلى مختلف المجالات الاقتصادية والعلمية والتنموية".

كما وجّه الجهات المعنية بـ "دراسة سبل تسهيل عمل شركة سبيس اكس (ستارلينك) والإسراع باتخاذ الإجراءات اللازمة"، مبدياً ترحيبه "بشركات التكنولوجيا الكبرى، خاصةً الأمريكية للعمل في العراق وإمكانية تعاونها مع القطاع الخاص العراقي، وضمن رؤية الحكومة في إجراءات التحوّل الرقمي".

من جانبه، أكد وفد الشركة الاستعداد "للعمل في العراق وتقديم الخدمات والتعاون في السوق العراقية، إذ بين أن خدمات ستارلينك ستساهم في التحوّل الرقمي وتطبيقاته لمؤسسات القطاع العام والخاص، وتطوير الاتصالات وتحقيق الازدهار الاقتصادي في إطار التعاون الثنائي بين العراق والولايات المتحدة".