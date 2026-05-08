تجدد الصراع الأميركي الإيراني يدفع الدولار للصعود في التداولات الآسيوية

شفق نيوز - أربيل

بدأ الدولار جلسة التداول الآسيوية، اليوم الجمعة، على ارتفاع مقابل معظم العملات الرئيسية بعد تجدد الأعمال ​القتالية بين الولايات المتحدة وإيران، في حين حافظ الين ‌الياباني على استقراره إلى حد كبير في أعقاب تلميحات جديدة صادرة عن السلطات في طوكيو.

وتبادلت الولايات المتحدة وإيران إطلاق النار والانتقادات الحادة مرة ​أخرى أمس الخميس، مما يزيد الضغط على وقف إطلاق ​النار الهش المستمر منذ شهر، في الوقت الذي تدرس ⁠فيه إيران مقترحا من واشنطن لإنهاء الحرب.

وقفزت أسعار النفط وارتفعت ​العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي ثلاثة بالمئة في التعاملات المبكرة، مما ​زاد من أجواء العزوف عن المخاطرة في أسواق العملات.

وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس قوة العملة الأمريكية مقارنة بعملات رئيسية أخرى قليلا إلى 98.235. وأدى ​تصاعد التوتر إلى ارتفاع الدولار لليوم الثاني على التوالي من ​أدنى مستوى له في أكثر من شهرين الذي سجله في وقت سابق ‌من ⁠الأسبوع وسط آمال التوصل إلى اتفاق سلام. وبهذا يتجه الدولار إلى إنهاء الأسبوع دون تغير يذكر.

ويتداول الجنيه الإسترليني عند 1.3555 دولار ويتجه نحو أول خسارة أسبوعية منذ مارس آذار. ويترقب المستثمرون ​نتائج انتخابات محلية ​من الممكن أن ⁠تزيد الضغوط السياسية على رئيس الوزراء كير ستارمر.

واستقر اليورو عند 1.1727 دولار ويتجه لإنهاء الأسبوع ​على ارتفاع طفيف.

وبلغ سعر الدولار الأسترالي 0.72059 دولار ​وتداول الدولار ⁠النيوزيلندي عند 0.59365 دولار، ويتجهان لتسجيل مكاسب أسبوعية بفضل تحسن شهية المخاطرة في الأيام السابقة.

وظل المتعاملون يركزون على الين الياباني بعد ⁠أن أدت ​التدخلات في الآونة الأخيرة والتصريحات الصادرة ​عن المسؤولين في طوكيو إلى كبح عمليات البيع الحادة. واستقر الين إلى حد ​كبير عند 156.995 في التعاملات الآسيوية المبكرة.