تجاوز 800 ألف دينار.. ارتفاع جنوني بأسعار الذهب في العراق

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

ارتفعت أسعار الذهب الأجنبي والعراقي بشكل كبير، يوم الاثنين، في الأسواق المحلية ببغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وبحسب مراسل وكالة شفق نيوز، فإن أسعار الذهب، في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوروبي 810 آلاف دينار، وسعر الشراء 806 آلاف دينار، فيما سجلت امس الأحد 792 ألف دينار.

وأشار مراسل الوكالة إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراق سجل عند 780 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 776 الفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 تراوح بين 810 آلاف و820 ألفاً، وبيع مثقال الذهب العراقي بين 780 الفا و790 ألف دينار.

وفي أربيل، سجلت أسعار الذهب ارتفاعاً أيضاً، حيث بلغ عيار 22 بيع 873 ألف دينار، وعيار 21 بيع 833 الف دينار، وعيار 18 بيع 715 الف دينار.