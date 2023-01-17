تجاوز 160 ألف دينار.. ارتفاع كبير بأسعار الدولار في بغداد واربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم الثلاثاء، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، وفي اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد سجلت صباح اليوم 160500 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما كانت الأسعار صباح أمس الاثنين 157300 دينار عراقي مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء ارتفعت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 161000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 160000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فان اسعار الدولار في البورصة سجلت ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر الدولار البيع 159700 دينار لكل 100 دولار أمريكي، وبلغ سعر الشراء 159675 ديناراً لكل 100 دولار أمريكي.