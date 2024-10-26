تجاوز 153 ألف دينار.. قائمة صباحية بأسعار صرف الدولار في بغداد وأربيل

شفق نيوز/ سجلت أسعار صرف الدولار الأمريكي، أمام الدينار العراقي، صباح السبت، انخفاضاً طفيفاً في أسواق بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار انخفضت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 152250 ديناراً مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت يوم الخميس الماضي 152650 ديناراً لكل 100 دولار.

وأشار مراسل الوكالة إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد سجلت سعر بيع 153250 ديناراً، وشراء 151250 ديناراً لكل 100 دولار.

أما في أربيل، فإن البورصة لا تتداول أيام العطل الرسمية، إلا أن الدولار سجل في محال الصيرفة، 153350 ديناراً للبيع، و153250 ديناراً للشراء، لكل 100 دولار.