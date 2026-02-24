تجاوز 153 الفاً.. الدولار يصعد في بغداد وأربيل مع افتتاح الثلاثاء

شفق نيوز- بغداد/ اربيل

ارتفعت أسعار صرف الدولار الأميركي، صباح اليوم الثلاثاء، في أسواق العاصمة بغداد وأربيل، عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار ارتفعت، صباح اليوم، في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 153300 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار، بعد أن كانت قد سجلت يوم أمس الاثنين 152800 دينار عراقي مقابل 100 دولار.

وأضاف أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد بلغت 153750 ديناراً مقابل 100 دولار، فيما سجل سعر الشراء 152750 ديناراً مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، بلغ سعر بيع الدولار 153000 دينار مقابل كل 100 دولار، فيما سجل سعر الشراء 152950 ديناراً مقابل 100 دولار.