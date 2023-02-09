تجاوز 150 ألفاً.. ارتفاع اسعار الدولار في بغداد وكوردستان مع الإغلاق

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي، اليوم الخميس، مع إقفال البورصة الرئيسية في بغداد، واربيل عاصمة اقليم كوردستان .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية اقفلت في بغداد على 150500 دينار عراقي مقابل 100 دولار، فيما كانت الاسعار صباح هذا اليوم 148000 دينارا عراقيا لكل 100 دولار.

واشار مراسلنا الى ان اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 151500 دينار عراقي، بينما بلغت أسعار الشراء 149500 دينارا لكل 100 دولار.

أما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا ايضا مع اغلاق البورصة فيها حيث بلغ سعر البيع 153000 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 152900 دينار مقابل 100 دولار.