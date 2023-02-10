تجاوز حجمها 200 تريليون دينار.. تفاصيل جديدة عن الموازنة وسعر الصرف يؤخر الإقرار

شفق نيوز/ أعلنت عضو اللجنة المالية النيابية النائبة نرمين معروف، يوم الجمعة، عن حجم مبلغ موازنة عام 2023، مشيرة الى انه يتجاوز 200 تريليون دينار، فيما لفتت الى ان تذبذب اسعار الدولار وعدم تثبيت سعره في الموازنة اخّر إرسالها الى البرلمان.

وقال معروف لوكالة شفق نيوز، إن "التغييرات الأخيرة وخفض اسعار الدولار عطل او أرجأ إرسال الموازنة من الحكومة إلى البرلمان"، مبينة ان "سعر الدولار في الموازنة لم يحدد حتى الآن بعد إقرار الحكومة خفض سعره وتداوله إلى 1300 ديناراً للدولار الواحد".

ولفتت الى ان "تغيير سعر الدولار واقراره رسميا سيحدد العجز في الموازنة ومقداره ان وجد ونحن بانتظار الإقرار الرسمي لسعر الدولار في الموازنة القادمة".

وأشارت معروف إلى ان "حجم موازنة 2023 يتجاوز 200 تريليون دينار وبانتظار وصول الموازنة إلى البرلمان ومناقشة ابوابها بشكل تفصيلي".

من جانبه اشار مستشار رئيس الوزراء المالي مظهر محمد صالح الى وجود جدل حول سعر برميل النفط لاغراض احتساب عوائد النفط في الموازنة العامة للعام 2023 بين 65-75 دولاراً للبرميل .

وقال صالح في حديثه لوكالة شفق نيوز، "ننتظر اطلاق نقاش موضوع الموازنة في قادم الايام ورأي مجلس الوزراء بشكلٍ نهائي قبل ان تعرض مسودة قانون الموازنة على مجلس النواب".

وكشفت الحكومة العراقية، اول امس الأربعاء، عن مباشرة وزارة المالية بإعادة إعداد الموازنة العامة لعام 2023 وفق سعر الصرف الجديد (130) ألف دينار لكل 100 دولار.

وقال مصدر في الحكومة لوكالة شفق نيوز، إن "الوزارة تحتاج إلى بعض الأيام لاعادة اعداد مسودة قانون على يتم الانتهاء من إعدادها وإرسالها إلى مجلس الوزراء في الأسبوع المقبل".

واكد المصدر ان "مجلس الوزراء يحتاج فقط جلسة واحدة لمناقشة واقرار قانون الموازنة العامة للعام 2023". والثلاثاء، وافق مجلس الوزراء على قرار مجلس ادارة البنك المركزي العراقي بتعديل سعر صرف الدولار مقابل الدينار بما يعادل 1300 دينار للدولار الواحد.