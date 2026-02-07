تجاوز المليون خلال عام.. العراق أول العرب بالسياحة في تركيا

شفق نيوز- بغداد/ أنقرة

اظهرت بيانات رسمية لوزارة الثقافة والسياحة التركية، يوم السبت، أن أكثر من مليون سائح عراقي توجهوا إلى تركيا خلال عام 2025، في ارتفاع واضح مقارنة بعام 2024، مع استمرار تصدّر العراق قائمة الدول العربية الأكثر إرسالًا للسياح إلى تركيا.

وبحسب بيانات الوزارة التي اطلعت عليها وكالة شفق نيوز فإن مليوناً و31 الفاً و257 سائحاً عراقياً زاروا تركيا خلال عام 2025، مسجلين زيادة ملحوظة بنسبة 6.44% مقارنة بعام 2024، في ظل الإقبال المتواصل للعراقيين على الوجهات السياحية التركية ومنخفضا بنسبة 1.55% عن عام 2023.

واشارت الى ان العراق حافظ على المرتبة الأولى عربيًا من حيث عدد الزوار إلى تركيا، وهو المركز الذي يشغله منذ عام 2023، متقدمًا على دول عربية عدة بينها السعودية 921 الف سائح والجزائر 343 الف سائح والأردن 281 سائح.

وتُظهر الإحصاءات الشهرية استمرار هذا التقدم خلال عام 2025، إذ تصدّر العراقيون قائمة السياح العرب في أكثر من شهر، بينها ديسمبر وأشهر أخرى من العام، ما يعكس تنامي حركة السفر والسياحة بين البلدين.

ويُعد القرب الجغرافي والتسهيلات في السفر والعوامل الثقافية من أبرز الأسباب التي تدفع العراقيين لاختيار تركيا كوجهة سياحية رئيسية، ما يعزز حضورهم المستمر في صدارة السياحة العربية إليها.