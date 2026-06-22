تجاوز الـ157 ألفاً.. ارتفاع أسعار الدولار في بغداد وأربيل

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

ارتفعت أسعار صرف الدولار الأميركي، صباح اليوم الاثنين، في أسواق العاصمة بغداد وأربيل، عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد، لتسجل 156,700 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار، فيما كانت قد سجلت يوم أمس الأحد 155,900 دينار عراقي مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت أيضاً، إذ بلغ سعر البيع 157,250 ديناراً مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 156,250 ديناراً مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، ارتفعت أسعار الدولار أيضاً، إذ بلغ سعر البيع 156,600 دينار مقابل كل 100 دولار، فيما بلغ سعر الشراء 156,500 دينار مقابل 100 دولار.

ويرى الخبير المالي وليد عيدي، في حديث، لوكالة شفق نيوز، أن الارتفاع الذي يشهده سعر صرف الدولار في الأسواق المحلية خلال الفترة الحالية يعود بالدرجة الأساس إلى المضاربات وحالة عدم اليقين السائدة في السوق مع العامل النفسي في تغيير إدارة البنك المركزي، وذلك رغم استمرار ثبات السعر الرسمي للعملة.