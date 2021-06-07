التفاؤل يعم الأسواق العالمية رغم انخفاض طفيف في اسعار النفط

شفق نيوز/ تراجعت أسعار النفط بعد أن سجل أعلى مستوياته في عدة سنوات يوم الاثنين، حيث يترقب المستثمرون نتيجة محادثات هذا الأسبوع بين إيران والقوى العالمية بشأن اتفاق نووي من المتوقع أن يعزز إمدادات الخام.

تراجعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر أغسطس/ آب 36 سنتًا ، أو 0.50٪، إلى 71.53 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 05:25 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجلت في وقت سابق 72.27 دولارًا ، وهو أعلى مستوى لها منذ مايو 2019. ولامس خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر يوليو/ تموز 70 دولارًا للمرة الأولى منذ أكتوبر 2018 لكنه تراجع إلى 69.34 دولارًا للبرميل، بانخفاض 27 سنتًا أو 0.39٪.

يتوقع محللون أن يتجاوز الطلب العالمي على النفط الإمدادات في النصف الثاني على الرغم من التيسير التدريجي لخفض المعروض من جانب منتجي أوبك +.

كما يدعم الطلب تباطؤ المحادثات بين إيران والقوى العالمية بشأن إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 وانخفاض عدد منصات الحفر الأمريكية أسعار النفط.

ستدخل إيران والقوى العالمية جولة خامسة من المحادثات يوم 10 يونيو/ حزيران في فيينا قد تشمل رفع واشنطن للعقوبات الاقتصادية على صادرات النفط الإيرانية.

يتوقع المحللون أن تزيد إيران، التي تجري انتخاباتها الرئاسية في 18 يونيو / حزيران، إنتاجها بمقدار 500 ألف إلى مليون برميل يوميًا بمجرد رفع العقوبات.