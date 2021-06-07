سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

التفاؤل يعم الأسواق العالمية رغم انخفاض طفيف في اسعار النفط

Category: اقتصـاد

Date: 2021-06-07T05:05:05+0000
التفاؤل يعم الأسواق العالمية رغم انخفاض طفيف في اسعار النفط

شفق نيوز/ تراجعت أسعار النفط بعد أن سجل أعلى مستوياته في عدة سنوات يوم الاثنين، حيث يترقب المستثمرون نتيجة محادثات هذا الأسبوع بين إيران والقوى العالمية بشأن اتفاق نووي من المتوقع أن يعزز إمدادات الخام.

تراجعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر أغسطس/ آب 36 سنتًا ، أو 0.50٪، إلى 71.53 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 05:25 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجلت في وقت سابق 72.27 دولارًا ، وهو أعلى مستوى لها منذ مايو 2019. ولامس خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر يوليو/ تموز 70 دولارًا للمرة الأولى منذ أكتوبر 2018 لكنه تراجع إلى 69.34 دولارًا للبرميل، بانخفاض 27 سنتًا أو 0.39٪.

يتوقع محللون أن يتجاوز الطلب العالمي على النفط الإمدادات في النصف الثاني على الرغم من التيسير التدريجي لخفض المعروض من جانب منتجي أوبك +.

كما يدعم الطلب تباطؤ المحادثات بين إيران والقوى العالمية بشأن إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 وانخفاض عدد منصات الحفر الأمريكية أسعار النفط.

ستدخل إيران والقوى العالمية جولة خامسة من المحادثات يوم 10 يونيو/ حزيران في فيينا قد تشمل رفع واشنطن للعقوبات الاقتصادية على صادرات النفط الإيرانية.

يتوقع المحللون أن تزيد إيران، التي تجري انتخاباتها الرئاسية في 18 يونيو / حزيران، إنتاجها بمقدار 500 ألف إلى مليون برميل يوميًا بمجرد رفع العقوبات.

related

من ضمنها نفط العراق.. أسعار أوبك تتجاوز الـ61 دولاراً متأثرة بـ"الاقتصاد الصيني"

Date: 2021-04-13 09:30:54
من ضمنها نفط العراق.. أسعار أوبك تتجاوز الـ61 دولاراً متأثرة بـ"الاقتصاد الصيني"

النفط يرتفع لأعلى مستوى في 3 أشهر

Date: 2019-12-13 12:03:16
النفط يرتفع لأعلى مستوى في 3 أشهر

فوق الـ50 دولارًا.. أسعار النفط ترتفع مدفوعة بآمال اللقاح ضد فيروس كورونا

Date: 2020-12-14 05:27:58
فوق الـ50 دولارًا.. أسعار النفط ترتفع مدفوعة بآمال اللقاح ضد فيروس كورونا

ارتفاع أسعار النفط إلى نحو 70 دولارًا

Date: 2021-05-06 05:44:59
ارتفاع أسعار النفط إلى نحو 70 دولارًا

النفط يبلغ أعلى مستوى في 3 أشهر

Date: 2019-12-27 09:22:05
النفط يبلغ أعلى مستوى في 3 أشهر

النفط يرتفع وبرنت الى ما فوق 52 دولارًا قبل اجتماع أوبك +

Date: 2021-01-04 05:25:50
النفط يرتفع وبرنت الى ما فوق 52 دولارًا قبل اجتماع أوبك +

أسعار النفط ترتفع بعد هجوم إلكتروني تسبب بإغلاق أنابيب أمريكية هامة

Date: 2021-05-10 08:33:19
أسعار النفط ترتفع بعد هجوم إلكتروني تسبب بإغلاق أنابيب أمريكية هامة

اسعار النفط تقفز بعد اعلان حالة طوارئ

Date: 2020-01-31 08:57:13
اسعار النفط تقفز بعد اعلان حالة طوارئ