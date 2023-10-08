تجاوز السعودية.. ارتفاع صادرات العراق النفطية للولايات المتحدة

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم الأحد، أن صادرات العراق النفطية للولايات المتحدة ارتفعت وتجاوزت السعودية خلال الأسبوع الماضي.

وقالت الإدارة في جدول لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من ثمان دول رئيسية بلغت 4.978 ملايين برميل يوميا منخفضة بمقدار 1.105 مليون برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 6.083 ملايين برميل يوميا".

وأضافت أن "صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت 306 آلاف برميل يوميا الأسبوع الماضي، مرتفعة بمقدار 26 ألف برميل يوميا عن الأسبوع الذي سبقه والتي بلغت معدل 280 ألف برميل يوميا".

وأشارت إلى أن "أكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا بمعدل بلغ 3,291 ملايين برميل يومياً، تلتها المكسيك بمتوسط 524 مليون برميل يومياً، وبلغت الايرادات النفطية من السعودية بمعدل 291 الف برميل يومياً، ومن ثم برازيل بمعدل 209 الف برميل يومياً".

ووفقاً للإدارة، فإن "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من كولومبيا بمعدل 143 ألف برميل يوميا، ومن الإكوادور بمعدل 125 ألف برميل يوميا، ومن ليبيا بمعدل 89 ألف برميل يوميا، فيما لم تستورد أي كمية من روسيا ونيجيريا.