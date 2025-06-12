تجاوزت 600 مليار دينار.. بغداد تصدر قرارات مالية لدعم كهرباء الجنوب

شفق نيوز/ قررت الحكومة العراقية، يوم الخميس، زيادة رأس مال الشركة العامة لإنتاج الطاقة الكهربائية/ المنطقة الجنوبية إلى (601.937 مليار دينار)، إلى جانب استخدام وزارة النفط/ شركة نفط البصرة موازنة حقل مجنون النفطي لعام/ 2025، لتمويل مشروع توسعة وتطوير مخازن حفظ اللباب في نهر بن عمر.

جاء ذلك خلال ترؤس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الجلسة الاعتيادية الثالثة والعشرين لمجلس الوزراء، جرت خلالها مناقشة الأوضاع العامة للبلاد، ومتابعة ملفات خدمية واقتصادية بمختلف القطاعات، فضلاً عن التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وإصدار القرارات بشأنها.

وفيما يخص قطاع الكهرباء، ذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن مجلس الوزراء صوت بالموافقة على زيادة رأس مال الشركة العامة لإنتاج الطاقة الكهربائية/ المنطقة الجنوبية إلى (601.937 مليار دينار) من رصيد حساب الشركة الاحتياطي، مع أخذ وزارة الكهرباء الإجراءات اللازمة ومعالجة ملاحظات ديوان الرقابة المالية الاتحادي بشأن الموضوع.

وكذلك جرت الموافقة على التوصية الخاصة بعقد تأهيل وحدات ومنظومات محطة كهرباء سد حديثة الرئيسة والثانوية، ومنظومات السيطرة ومنظومات (GIS) بإضافة المنشأ الأمريكي لجهاز التبريد Chiller من شركة (YORK) إلى مناشئ مواد العقد.

وأضاف البيان، أن مجلس الوزراء أقر التوصية الخاصة باستخدام وزارة النفط/ شركة نفط البصرة موازنة حقل مجنون النفطي لعام/ 2025، لتمويل مشروع (توسعة وتطوير مخازن حفظ اللباب في نهر بن عمر) لزيادة سعة التخزين من (28) ألف متر مكعب من العينات إلى (80) ألف متر مكعب، وتهيئة المعدات اللازمة لإطالة عمر التخزين حتى (50) سنة، وكذلك تطوير ملاكات العمل واستخدام نظام الطاقة الشمسية لتوفير الكلفة التشغيلية.

كما وافق المجلس على تخفيض سعر منتوج زيت الغاز المجهز إلى ديوان أوقاف الديانات المسيحية والايزيدية والصابئة المندائية ليصبح (400 دينار للتر الواحد بدلًا من 750 ديناراً للتر).