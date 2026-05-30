تجاوزت 37 دولاراً.. العراق يسجل أكبر خسائر نفطية بين الخامات العالمية

شفق نيوز- البصرة

أنهى خاما البصرة الثقيل والمتوسط تداولات الأسبوع على انخفاضات حادة، مسجلين أكبر تراجع مقارنة بعدد من الخامات النفطية العالمية، وسط ضغوط مستمرة على الأسواق النفطية العالمية.

وسجل خام البصرة الثقيل في آخر جلسة تداول انخفاضاً بمقدار 29.31 دولاراً ليبلغ 66.07 دولاراً للبرميل، فاقداً خلال أسبوع نحو 37.79 دولاراً، ما يعادل 57.12% من قيمته الأسبوعية.

كما تراجع خام البصرة المتوسط بمقدار 29.31 دولاراً أيضاً ليصل إلى 68.17 دولاراً للبرميل، بخسارة أسبوعية بلغت 38.79 دولاراً، أو ما نسبته 56.90%.

وأظهرت بيانات الأسعار العالمية أن خامي البصرة سجلا نسب انخفاض تفوقت على معظم الخامات الأخرى، إذ تراجع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.43% إلى 87.63 دولاراً للبرميل، فيما انخفض خام برنت بنسبة 1.32% إلى 91.48 دولاراً، بينما هبط خام مربان الإماراتي بنسبة 1.42%.

كما سجلت خامات دول أخرى تراجعات أقل، من بينها خام الأورال الروسي بنسبة 4.49%، والخام المكسيكي بنسبة 4.42%، فيما تراجعت خامات أنغولا ونيجيريا بنسب تراوحت بين 3% و3.3%.

ويعتمد العراق في تسعير صادراته النفطية على مؤشرات الأسواق العالمية، إذ تُسعَّر الشحنات المتجهة إلى أوروبا بالاستناد إلى خام برنت، بينما تعتمد الصادرات إلى الولايات المتحدة على خام غرب تكساس الوسيط، مع إضافة علاوات أو خصومات وفق ظروف السوق ونوعية الخام.

ويأتي هذا التراجع الكبير في وقت تواصل فيه الأسواق النفطية العالمية مراقبة تحركات الطلب العالمي والتطورات الجيوسياسية، التي تؤثر بشكل مباشر على مستويات الأسعار واتجاهاتها.