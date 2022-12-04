تجاوزت 108 ملايين دولار.. الحوالات الخارجية ترتفع في مبيعات البنك المركزي العراقي

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات البنك المركزي من الدولار للحوالات الخارجية، يوم الأحد، نحو 130 مليون دولار في مزاد اليوم بمشاركة 31 مصرفا.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، 129 مليونا و 301 الفا و 909 دولارا، غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار.

واضاف مراسلنا ان 81% من المبيعات ذهبت لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات حيث بلغت 108 ملايين و351 ألفاً و 909 دولارات، فيما ذهبت البقية على شكل مبيعات نقدية التي بلغت 20 مليونا و950 دولارا.

وأشار مراسلنا، إلى ان 18 مصرفا قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و13 مصرفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى 113 شركة وساطة مالية.