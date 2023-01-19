تجاوزت 100 مليون دولار.. ارتفاع الحوالات الخارجية في مزاد العملة

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات البنك المركزي من الحوالات الخارجية من الدولار في مزاد اليوم الخميس، لتصل إلى أكثر من 104 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، 136 مليونا و 124 الفا و 851 دولارا، غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار.

واضاف مراسلنا ان معظم المبيعات من الدولار ذهبت على شكل حوالات خارجية وبواقع 104 ملايين و124 الفا و851 دولار، فيما ذهبت البقية البالغة 32 مليونا دولار على شكل مبيعات نقدية.

وأشار مراسلنا، إلى ان المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 9 مصارف، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج 13 مصرفا فيما كان اجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 75 شركة.