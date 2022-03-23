تجارة بغداد: نعمل على تسهيل إجراءات استيراد المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية

شفق نيوز/ قال رئيس غرفة تجارة بغداد فراس الحمداني، يوم الأربعاء، إن الغرفة تعمل على تسهيل إجراءات استيراد المواد الغذائية والسلع والمواد الاستهلاكية من بلدان العالم كافة.

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه عددا من التجار وناقش معهم أهم القضايا التي تتعلق بالقطاع التجاري وتذليل العقبات والإسهام في تطوير القطاع التجاري وانتعاش اقتصاد البلاد.

وقال الحمداني خلال اللقاء، إن "غرفة تجارة بغداد كانت وما زالت صوت التاجر البغدادي وتعمل ليلاً ونهاراً من اجل توفير الظروف المناسبة والتي من شانها تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين التجار والحكومة العراقية".

وأشار إلى العمل على "فتح افاق العلاقات بينهم وبين بلدان العالم كافة وتسهيل اجراءات استيراد المواد الغذائية والسلع والمواد الاستهلاكية ومواد البناء والادوية وغيرها ممن ترتبط بحياة المواطن العراقي ومن اجل السعي وراء تخفيض الاسعار وتحسين مستويات المعيشة".

وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، قد أكد يوم الأحد 20 من شهر آذار/ مارس الجاري، ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية في العراق إلى نسب الضعف "في بعض الحالات" جراء الغزو الروسي لأوكرانيا وتوقف امداد تلك السلع من هذين البلدين.