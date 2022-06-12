تجارة بغداد: خففنا الآثار السلبية لارتفاع أسعار الغذاء عالميا

شفق نيوز/ أكدت غرفة تجارة بغداد، يوم الاحد، انها خففت الآثار السلبية لارتفاع أسعار الغذاء عالميا، بعد فتح الاستيراد وتصفير الكمارك والضرائب على المواد الغذائية.

وقال رئيس الغرفة فراس الحمداني في حديث لوكالة شفق نيوز ان "قرار رفع الكمارك والضرائب عن المواد الغذائية المستوردة كان عاملا ايجابيا ساهم في تخفيف الآثار السلبية على ارتفاع أسعار الغذاء عالميا".

وتابع أن "رفع الحظر المنع عن استيراد المواد الغذائية كاللحوم والدجاج وغيرها كانت محددات وامور تقيّد الاقتصاد والعمل التجاري"، لافتا الى ان "فتح الاستيراد سيؤدي إلى تطور العمل التجاري ويصبح السوق تنافسي وبالتالي سيكون هناك استقرار بالأسعار ويلبي حاجة المواطنين وبالشكل الذي لا يرفع الأسعار بشكل كبير وبالتالي ستكون ازمة الغذاء آثارها ضعيفة على العراق".

وأعلن مجلس الوزراء عن قرار 72 لسنة 2022 والمتضمن تصفير الرسوم الجمركية للمواد الغذائية والاستهلاكية الاساسية ومواد البناء وذلك لدعم شريحة المواطنين وقوت الشعب والتي تمس حياتهم اليومية لمواجهة تحديات غلاء الأسعار.

ويستورد العراق الكثير من المواد الغذائية والزراعية والحيوانية من الخارج لسد الحاجة المحلية، في حين تحظر البعض منها متى ما تم تحقيق الاكتفاء منها.