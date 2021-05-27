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تجارة بغداد تطالب إيران برقابة "صارمة" لمنع ادخال البضائع المخالفة للمواصفات إلى العراق

Category: اقتصـاد

Date: 2021-05-27T09:29:18+0000
تجارة بغداد تطالب إيران برقابة "صارمة" لمنع ادخال البضائع المخالفة للمواصفات إلى العراق

شفق نيوز/ طالبت تجارة بغداد، يوم الخميس، إيران بوضع رقابة صارمة لمنع ادخال البضائع خارج المواصفات.

وذكر بيان من غرفة تجارة بغداد ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن رئيس اتحاد الغرف التجارية عبد الرزاق الزهيري استقبل وفدا إيرانيا ضم الوكيل المساعد لوزير الخارجية الايراني رسول مهاجر والسفير الايراني في بغداد ايرج مسجدي ومجموعة كبيرة من رجال الاعمال الايرانيين.

ونقل البيان عن الزهيري قوله؛ انه "طالب من الجانب الايراني ان تكون هناك رقابة صارمة وسيطرة نوعية لعدم دخول قسم من البضائع الإيرانية والتي هي خارج المواصفات".

واضاف انه "تم التباحث أيضا حول ملف تفويج القوافل السياحية وعدم احتكارها من قبل شركة سياحية واحدة وبتغير الاتفاقية الحالية الموجودة لانتهاء الاتفاقية السابقة وأن يكون التبادل السياحي بالمثل بين البلدين".

واشار الى ان "شبكة الطرق والترانزيت والتبادل المالي بين الشركات هي ايضا كانت محور المباحثات مع الوفد الايراني وان تكون هناك أتفاقية للقطاع الخاص تدخل ضمن الاتفاقية العراقية الايرانية المشتركة".

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