تجارة بغداد تشيد بإجراء للمصرف العراقي للتجارة: كبح ارتفاع سعر الدولار

شفق نيوز/ أكدت غرفة تجارة بغداد، يوم الاثنين، أن خطوة مصرف التجارة العراقي (TBI) حالت دون ارتفاع سعر الدولار، فيما أشارت إلى 90% من المواد الاستهلاكية مستوردة.

وقال رئيس الغرفة فراس الحمداني، في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "الاسواق العراقية تتأثر كلياً بالدولار لأن 90% من المواد الاستهلاكية مستوردة، وبالتالي ارتفاع سعر الدولار ينجم عنه تضخماً بالأسعار".

وأشار إلى أن "الحكومة العراقية جادة بالسيطرة على سعر الدولار واتخذت خطوة إيجابية من خلال تخويل يخول البنك المركزي العراقي لمصرف العراقي للتجارة (TBI) ببيع الدولار بسعر 1320 ديناراً عراقياً لصغار التجار لأغراض الاستيراد من دون شرط تقديم المستمسكات الأصولية التي تخص الشركات باستثناء انتمائه لغرفة التجارة أو لديه سجل تجاري".

وأكد أن "هذه الخطوة حدت من ارتفاع سعر الدولار مقابل الدينار وخلقت استقراراً نسبياً في أسعار البضائع بالأسواق المحلية لكون هذا الأمر مرتبط بتحويل العملة إلى الخارج وبالتالي نحتاج إلى أن يكون البنك المركزي والمصارف العراقية داعمة للتاجر".

ولفت الحمداني إلى أن "المصرف العراقي للتجارة، باشر في 30 تموز الماضي بتحويل طلبات شراء الدولار إلى صغار التجار (أصحاب المحال التجارية) والبالغة 100 ألف دولار لكل تاجر بسعر 1320 لكل دولار، عبر المصارف مباشرة من دون الحاجة إلى المشاركة في المنصة الإلكترونية للبنك المركزي".